Австрия сможет добиться независимости от российского газа, вероятно, только через несколько лет, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер в интервью телеканалу NBC.

По его словам, Австрия уже занимается вопросом отказа от газа из России, однако на это потребуется время, поскольку страна на 80% зависит от российского топлива. Нехаммер отметил, что Австрия находится в той же ситуации, что и Германия — промышленность и домохозяйства нуждаются в газе, поэтому «ни сегодня, ни завтра» отказаться от поставок газа из России невозможно.

«Может быть, через несколько лет мы будем независимы от российского газа», — добавил Нехаммер.

Комментируя критику в адрес властей стран, покупающих газ у России, канцлер Австрии повторил, что «санкции должны наносить больший вред России, чем нам». «Поэтому мы заявляем, что будут еще санкции, и мы пытаемся найти способы ввести более «умные» санкции», — отметил он.