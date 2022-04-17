Бойцы 93-й ОМБр «Холодный Яр» ВС Украины рассказали подробности уничтожения вражеского геликоптера на Харьковщине.

Военные говорят, что сбили российский вертолет Ка-52 «Иглой», потому что «жалко было «Стингера» на них тратить».

«Ночью вражеские вертолеты заходили очень низко. Они кружили над нашими позициями, не давая возможности даже поднять голову. И парень-зенитчик, прикомандированный в мое подразделение, выпустил по ним две ракеты. Одна, правда, попала в тепловую ловушку, а другая сбила Ка-52. Он упал. Были попытки врага залететь на наши позиции самолетами и стрелять ракетами, но атаки врага успехов не имели», — рассказал офицер бригады.

Украинские бойцы шутят между собой, что «сбили российский вертолет примерной стоимостью 15 миллионов долларов оружием за 100 баксов, за которое заплатили еще при «Советах».