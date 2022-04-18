Участники протестной акции установили палатку на площади Свободы.

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Лидер армянской оппозиции Артур Ванецян на митинге на площади Свободы в центре Еревана объявил о начале бессрочной акцию протеста. Ванецян отметил, что не покинет площадь, вне зависимости от того, разрешат ли власти установить палатки на площади или нет.

«Я никуда отсюда не уйду, мы начинаем бессрочные акции протеста. Наша борьба во имя нашей страны», — сказал Ванецян на акции.

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Полиция Армении начала задерживать сторонников бывшего главы СНБ, оппозиционного депутата от блока «Честь имею» Артура Ванецяна, пришедших на объявленную им акцию на площади Свободы в центре Еревана.

Член политического совета партии «Родина» Арсен Бабаян сообщил, что Полиция подвергнула приводу 5 участников акции, уточняет news.am.

Участники акции попытались установить палатки, однако силовики не позволили им это сделать. Демонстранты хотели перекрыть движение на прилегающей улице, полицейские помешали. Возникла потасовка между гражданами и силовиками, в ходе которого людей начали подвергать приводу.