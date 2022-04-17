Болгария запретила судам под российским флагом заходить в свои черноморские порты в рамках расширенных санкций ЕС.

Об этом сообщила Морская администрация страны на своем веб-сайте, пишет «Европейская правда».

«С 00.00 16 апреля 2022 года вход в болгарские морские и речные порты запрещен для всех судов, зарегистрированных под российским флагом, а также для всех судов, изменивших российский флаг или регистрацию в морском регистре на любое другое государство после 24 февраля», – говорится в сообщении.

Исключения сделаны только для судов, попавших в затруднительное положение или нуждающихся в гуманитарной помощи, или судов, перевозящих энергоносители, продукты питания и фармацевтические препараты в страны ЕС.