В Харькове демонтировали памятник советскому маршалу Георгию Жукову

Как сообщает издание «Суспільне», это произошло около 11 утра по местному времени. Глава администрации Немышлянского района в комментарии журналистам заявила, что памятник демонтировали военные. При этом, отмечают журналисты, неясно, чья инициатива это была. В пресс-службе Харьковского городского совета, который давно и последовательно выступал против демонтажа памятника, пока не дали никаких комментариев.

После демонтажа на постаменте появились надпись «Слава Украине» и национальный герб.