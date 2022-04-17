С начала полномасштабной войны против Украины, российская армия потеряла около 20 300 военнослужащих убитыми. Также уничтожено свыше 2 000 бронемашин, сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери РФ:
Личный состав — около 20 300 человек
Танки — 773
Боевые бронированные машины — 2002
Артиллерийские системы — 376
РСЗО — 127
Средства ПВО — 66
Самолеты — 165
Вертолеты — 146
Автомобильная техника — 1471
Корабли/катера — 8
Цистерны с ГСМ — 76
БПЛА оперативно-тактического уровня — 148
Специальная техника — 27
Пусковые установки ОТРК — 4.
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