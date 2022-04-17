С начала полномасштабной войны против Украины, российская армия потеряла около 20 300 военнослужащих убитыми. Также уничтожено свыше 2 000 бронемашин, сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери РФ:

Личный состав — около 20 300 человек

Танки — 773

Боевые бронированные машины — 2002

Артиллерийские системы — 376

РСЗО — 127

Средства ПВО — 66

Самолеты — 165

Вертолеты — 146

Автомобильная техника — 1471

Корабли/катера — 8

Цистерны с ГСМ — 76

БПЛА оперативно-тактического уровня — 148

Специальная техника — ​​27

Пусковые установки ОТРК — 4.