«Российская армия продолжает наносить артиллерийские удары по украинским позициям».

Об этом написано в Twitter британского министерства обороны на основе данных разведки.

«Основное внимание России сосредоточено в восточной Украине. Но конечная цель остается неизменной. РФ пытается утвердить свою региональную гегемонию. Мы продолжаем поддерживать Украину вместе с нашими международными партнерами. Британское правительство оказывает Украине экономическую, гуманитарную и оборонную помощи. Вводим дополнительные санкции в отношении России и Беларуси», — говорится в сообщении.