Прокуратура Загатальского района сообщила, что в селе Чардахлар мужчина убил свою жену и себя.

«17 апреля в районную прокуратуру поступила информация о гибели Гылмана Гасанова и Хавер Гасановой, 1985 года рождения, в их доме в селе Чардахлар Загатальского района.

Предварительное расследование показало, что муж Хавер Гасановой Гылман Гасанов умышленно убил Х.Гасанову острым ножом во время личной ссоры, а затем покончил жизнь самоубийством.

Прокуратура возбудила уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса.

Возбуждено уголовное дело», отмечается в заявлении ведомства.