Российский пропагандист Владимир Соловьев устроил российским военным «показательную порку» из-за гибели флагмана Черноморского флота — ракетного крейсера «Москва».

Соловьев в эфире утверждал, что он находится в бешенстве из-за того, что произошло с «Москвой».

«Я в бешенстве от того, что произошло с флагманом Черноморского флота — «Москвой»… И когда мы говорим, да, ему было много лет, да, он прошел ремонт, да. Да, у этой серии кораблей действительно есть уязвимые места, родовые травмы — я все понимаю, вы мне только объясните, как вы смогли его потерять?» — поставил вопрос пропагандист.

Соловьев попросил объяснить, почему корабль оказался в то время именно в той точке Черного моря, где произошел инцидент.