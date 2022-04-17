Канцлер Австрии Карл Нехаммер после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным считает, что российский лидер уверен, что выигрывает войну в Украине.

Об этом он рассказал в интервью американскому телеканалу NBC, пишет «Европейская правда».

«Я думаю, что он сейчас в своей собственной военной логике, понимаете? Он считает, что война необходима для гарантий безопасности Российской Федерации. Он не доверяет международному сообществу. Он обвиняет украинцев в геноциде на Донбассе. Так что пока он сейчас в своем мире, я думаю, он знает, что сейчас происходит в Украине…Но я думаю, что он верит, что выигрывает войну», — сказал Нехаммер.

Ведущий спросил Нехаммера о реакции Путина на обвинения в военных преступлениях.

«Он сказал мне, что будет сотрудничать с международным расследованием, с одной стороны, а с другой стороны, сказал мне, что не доверяет западному миру. Так что это будет проблемой сейчас и в будущем. Я думаю, что международное доверие к ООН, международное расследование необходимы. Так что это был жесткий спор друг с другом. Но я пытался убедить его, что, например, бывшая югославская война показала нам, что международное расследование полезно для судебного преследования военных преступников», — сказал он.

По словам Нехаммера, Путин сказал ему о тяжелых последствиях санкций для России, но при этом продолжал утверждать, что «спецоперация» против Украины необходима.

«В конце нашего разговора он сказал мне по-немецки, что лучше война закончится раньше, чем позже. Я думаю, он точно знает, что происходит и мы должны противостоять ему», — сказал он.