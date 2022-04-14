Представитель талибов Забихулла Муджахид призвал США не беспокоиться о соблюдении прав человека в Афганистане, которые теперь, после ухода оттуда американских войск, гарантированы.

«Отчет Госдепартамента США, в котором выражается обеспокоенность относительно прав человека в Афганистане, неверный. Права человека были потеряны в Афганистане, когда американские оккупанты и поддерживающие их убивали по 200 афганцев в сутки, бомбили их дома и преследовали женщин и детей», — написал он в Twitter.

Муджахид напомнил, что во время присутствия США в стране в тюрьмах «содержалось до 15 тыс. политических заключенных». «Сейчас ни одного из этих негуманных проявлений нет, а все законные права человека гарантированы. Так что бессмысленно волноваться по этому поводу», — указал представитель талибов.