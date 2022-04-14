В марте этого года в Баку по регулярным маршрутам было перевезено 39,4 млн пассажиров.

Об этом Report сообщили в Бакинском транспортном агентстве при Исполнительной власти города Баку.

По данным агентства, 64% пассажиров оплатили проезд безналичным способом.

С учетом обращений граждан в прошлом месяце были запущены два новых регулярных маршрута. Таким образом был обеспечен доступ к общественному транспорту для более чем 1 700 человек в день. Кроме того, усовершенствован маршрут движения на 9 регулярных автобусных линиях.