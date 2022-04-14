В Исмаиллинском районе на большой территории вновь произошел камнепад.

На хребте Ниялдаг, где проходит автомобильная дорога Исмаиллы-Лагич-Демирчи-Шамахы, на территории поселка Лагич в очередной раз произошел оползень, передает АПА.

Сегодня утром на дорогу обрушились грунт и камни с высоких скал, движение транспорта полностью остановилось.

Для расчищения дороги на территорию привлечены большое количество тяжелой техники и рабочая сила.

По этой причине движение автомобилей в селах Лагич, Сардахар, Мудруса, Ахан, Буровдал, Ваша, Юхары Зернава, Намазгах, Гюйюм приостановлено, водители ждут открытия дороги. Прибывшие на место происшествия специалисты рекомендуют жителям Лагича и окрестных сел воспользоваться дорогой Демирчи-Шамахы-Муганлы-Исмаиллы в качестве альтернативы для проезда в город Исмаиллы.