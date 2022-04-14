В Турции успешно завершены испытания по обнаружению дрейфующих мин с помощью радиолокационных систем ударного беспилотного летательного аппарата АНКА-В.

Об этом говорится в сообщении Министерства национальной обороны страны, передает «Анадолу».

Согласно заявлению, тестирование проведено под руководством командования ВМС в заливе Аксаз.

Как сообщается, на беспилотнике были установлены радиолокационные системы SARPER и MİLSAR, предназначенные для обнаружения дрейфующих мин в море.