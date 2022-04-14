За минувшие сутки в Китае зафиксировали 29 411 случаев заражения коронавирусом — этот показатель стал новым рекордом заболеваемости после начала пандемии, сообщает ТАСС.

По данным Государственного комитета по вопросам гигиены и здоровья КНР, из 3020 заболевших COVID-19 21 человек прибыл из-за границы, остальные 2999 выявлены в стране. Самое большое число выявленных за сутки инфицированных зарегистрировано в Шанхае (2573) и в северо-восточной провинции Цзилинь (325).

У 26 391 человек не было выявлено симптомов заболевания.