Российская пропагандистская вакханалия, с использованием литер Z и V, докатилась и до территории Азербайджана. Недобитые остатки военных преступников и сепаратистов из числа карабахских армян, выложили символ «Z» в цветах российского триколора у скульптуры «Дед и Баба».

Вызывающий замысел организаторов этой акции очевиден и заключается в том, чтобы спровоцировать инцидент между азербайджанскими властями и российским миротворческим контингентом. Полагаю, что Баку доведет до командования РМК неуместность подобных пропагандистских акций на суверенной территории Азербайджана в рабочем порядке, без конфронтации. Однако организаторов этой провокации нужно вычислить и обязательно наказать. Рано или поздно.

Сами по себе латинские литеры Z и V никакой негативной коннотации не содержат. Этими условными знаками была помечена военная техника вторгнувшихся в Украину российских войск. Однако теперь их малюют на стенах, включают вместо кириллических букв в различные названия типа «Zа Россию, Zа мир!». Студентов, школьников и даже несмышленышей в детсадах выстраивают в контуры Z на флешмобах. Распространяют плакаты, майки, наклейки на автомобилях со знаком Z, делают инсталяции в форме Z из подсветки окон офисов. Все это пропагандируется в интернет и на телевидении.

Найти в этом рациональный смысл, сложно. Скорей всего его нет и в помине, а изощренный замысел российских политтехнологов заключается в абсурдности. Идет тотальное Zомбирование, то есть отвлечение людей от безрадостных мыслей в связи с вторжением российских войск, в, считавшуюся во все времена братской, Украину. На память приходит советская кинокомедия «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». В ней персонаж, которого играет Никулин, на вопрос: «Почему «Ы»? – отвечает — Чтобы никто не догадался». Пропагандистский пузырь с Z и V надувают не для выявления, а чтобы сокрыть пустоту, полное отсутствие смысла в неправедной войне с Украиной.

В ФРГ власти нескольких земель официально запретили использование символику Z в публичном пространстве. Аналогичные по смыслу решения приняли парламенты Латвии и Эстонии. Молдова к этим запретам добавила еще и георгиевскую ленту. Если карабахские армяне не угомонятся и продолжат провокации с использованием символики Z и V; если к ним присоединится РМК, а тем более некоторые недалекие наши граждане, то, возможно, Азербайджану придется последовать примеру стран, законодательно запретивших использование этих символов в публичном пространстве, чтобы поставить заслон пропагандистской заразе.

Расим Мусабеков

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