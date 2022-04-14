Во время брифинга 13 апреля президент Латвии Эгилс Левитс сообщил, что его страна отдала на вооружение Украины уже треть своего оборонного бюджета. Он призвал другие страны также помочь Украине.

Эгилс Левитс подчеркнул, что Украине необходима вооруженная и военная помощь, чтобы помочь государству защититься от врага.

Он отметил, что сейчас Украина бьется не только за себя, но и за Европу.

«Мы в Латвии уже одну треть нашего годового военного бюджета в течение двух месяцев потратили на то, чтобы построить военную мощь Украины». – сказал президент Латвии.

Левитс добавил, что есть и другие страны-члены НАТО, которые помогают Украине и это очень много значит. Но в то же время он отметил, что Украине нужна помощь всех членов Альянса.

Поэтому он призвал все страны-члены НАТО принять участие в помощи Украине и начать стране действительно эффективное и нужное оружие.