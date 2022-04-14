Украина разочарована заявлением президента Франции Эммануэля Макрона, который отказался называть геноцидом преступления РФ против населения Украины.

Об этом идет речь в заявлении спикера Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко, опубликованном в Facebook 13 апреля.

«Нежелание президента Франции Эммануэля Макрона признать геноцид украинцев после всех откровенных заявлений российского руководства и преступных действий российских военных разочаровывает. Украина и Россия исторически близки по объективным причинам, но миф о двух братских народах России и Украины начал разрушаться после оккупации Крыма и агрессии на Донбассе в 2014 году. Тогда русские «братья» якобы пришли защищать русскоязычное население. Но за восемь лет убили 14 тыс. украинцев», – написал Николенко.

Этот миф, как отметил спикер МИД, окончательно был разрушен, когда первые российские ракеты полетели в украинские города.

«Братский» народ не убивает детей, не расстреливает гражданских, не насилует женщин, не калечит пожилых людей и не уничтожает дома другого «братского» народа. К зверствам против беззащитных людей не прибегают даже самые ожесточенные враги. Пока нет ни моральных, ни реальных оснований вести разговоры о «братских» связях русского и украинского народов», – подчеркнул он.