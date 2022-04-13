Ситуация в Мариуполе для украинских войск тяжёлая. Данную мысль озвучил военный аналитик Sky News, профессор Майкл Кларк.

На вопрос, вероятно ли, что Мариуполь падет, Кларк ответил: «Да, это так – многие считают, что теперь это может занять несколько часов, а не дней».

Он объяснил, что украинцы в Мариуполе были загнаны в два котла и оттеснены к морю. «Я удивлюсь, если завтра к этому времени Мариуполь не окажется в руках русских», – считает аналитик (свой прогноз Кларк озвучил 13 апреля к 11:20 по лондонскому времени — 16:20 по Баку).

«Если они смогут победить украинцев в Мариуполе, они высвободят там, вероятно, половину своих сил, по крайней мере, 6000 или, может быть, 8000 солдат, чтобы начать продвигаться на север», – подытожил Кларк.