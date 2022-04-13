Россия потеряла больше 500 танков во время вторжения в Украину.

Данную информацию приводит проект Oryx, который подсчитывает потери техники обеими сторонами по фотографиям.

Согласно информации, 257 танков были уничтожены, 9 — повреждены, 40 — брошены, 200 — захвачены Украиной.

Больше всего Россия потеряла танков Т-72 в модификациях Б3 и Б3 образца 2016 года, также среди потерь — Т-80 (модификации У, БВ и другие) и 17 танков Т-90А. Модели еще 62 танков не удалось определить по фотографиям.

Украина, по данным Oryx, потеряла 110 танков, в основном это Т-64БВ.