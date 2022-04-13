Украинские защитники атаковали флагман российского флота ракетный крейсер «Москва». Об этом сообщает волонтер Серж Марко.

«Двумя ракетами «Нептун» только что поражен крейсер «Москва». Стоит, горит. А на море шторм. Требуется тактическое затопление, судя по всему», — приводит его слова InfoResist.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко в «Телеграме» отметил: «Говорят, сегодня два матроса курили в неположенном месте на флагмане Черноморского флота России — ракетном крейсере «Москва». Здесь трах-бах тарарах, что-то взорвалось. И крейсер чуть не пошел ко дну. В ближайший год будет не боеспособным».

Данную информацию подтвердил и советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович. «Крейсер загорелся, на борту 510 членов экипажа», — отметил он.

При этом глава Одесской областной администрации Максим Марченко заявил, что крейсер «Москва» — тот самый корабль, который стал «героем мемов» после происшествия на острове Змеиный.

«Ракетный крейсер «Москва» пошел именно туда, куда его послали наши пограничники на острове Змеиный! Стоящие на страже Черного моря ракеты «Нептун» нанесли российскому кораблю очень серьезные повреждения», – сообщил Марченко в Telegram.