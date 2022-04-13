Россия нанесет удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, если продолжатся «попытки диверсий и ударов по объектам на российской территории». Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил в среду на брифинге.

«Видим «попытки диверсий и нанесения ударов» украинскими войсками по объектам на территории Российской Федерации. Если такие случаи продолжатся, то Вооруженными силами Российской Федерации будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, от чего российская армия до сих пор воздерживалась», — сказал он.