Вена, Будапешт и Берлин выступают против эмбарго на поставки газа из России. Об этом заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер в эфире CNN.

«Австрия не одна в этом вопросе против эмбарго на газ <…> С другой стороны, Австрия на стороне других стран — членов ЕС и на стороне санкций против России. Но санкции должны бить по России сильнее, чем по Евросоюзу», — отметил он.

Нехаммер подчеркнул, что Еврокомиссия и Совет ЕС уже обсуждают запрет поставок нефти, но газ — это отдельный вопрос, посколько от него зависит промышленность разных стран. Канцлер Австрии добавил, что в данный момент невозможно покончить с зависимостью от российского газа, как того хочет Европейский Союз, на это потребуется время.