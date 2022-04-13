Президенты Литвы Гитанас Науседа и Латвии Эгилс Левитс после посещения разрушенных украинских городов в среду, 13 апреля, поделились впечатлениями от увиденного и призвали дать Украине больше оружие и начать планировать «план Маршала».

Так Науседа заявил, что Россия сознательно, целенаправленно и крайне жестоко уничтожает украинскую нацию.

«Ужасы войны, которые пережила Украина, не могли быть совершены людьми. Существа, которые это сделали, не заслуживают этого имени. Это сознательное, целенаправленное и крайне жестокое уничтожение украинской нации. Украина устоит. Правда победит!» — написал Науседа в Twitter.

Также он указал на необходимость немедленного представления Украине оружия.

«Российские танки, разбитые украинской армией в Дмитровке. Героизм, любовь к свободе и Родине всегда побеждают дикость. Украине нужно оружие для борьбы здесь и сейчас», — отметил Науседа.

В свою очередь президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что Украина заслуживает огромных усилий по восстановлению, таких как план Маршалла, который помог Западной Европе восстановиться после Второй мировой войны, и призвал начать его планирование.

«Ирпень, Бородянка несут на себе свежие шрамы российских разрушений. Искривленные обломки домов, церквей и мостов. Украина заслуживает огромных усилий по восстановлению, таких как план Маршалла, который помог Западной Европе восстановиться после Второй мировой войны. Время планировать сейчас!» — написал Левитс в Twitter.