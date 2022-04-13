Украинские десантники уничтожили колонну российской военной техники. Об этом 13 апреля в Facebook сообщило командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

«В одном из районов выполнения задач подразделением Десантно-штурмовых войск ВСУ совместно с побратимами из других составляющих сил обороны государства уничтожена колонна военной техники российских войск. В частности, был уничтожен передвижной пункт управления с руководящим составом 4-й батальонной тактической группы (оперативного подчинения) 201-й военной базы Центрального военного округа ВС РФ», – говорится в сообщении.

Украинские военные получили доступ к служебным документам врага, а также нашли «циничные материалы пропагандистского характера».