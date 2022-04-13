Мир вступил в новую эру холодной войны. Об этом в «Твиттере» написал официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

«Украинский кризис продолжает углубляться. Взаимные ошибки, поиск нового баланса сил и краткосрочные расчеты интересов приведут к большим стратегическим потерям и человеческим драмам в среднесрочной перспективе. Мир вступил в новую эру холодной войны. Последствия этой войны сохранятся на десятилетия», — считает он.

«Новые балансы будут установлены во всех областях, от продовольственной и энергетической безопасности до геополитической динамики и региональных альянсов.

Турция сохранит свою взвешенную позицию и продолжит свои многогранные инициативы по установлению мира, стабильности, безопасности и справедливости в этот критический период», — добавил Калын.