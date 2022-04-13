Словакия готова передать Украине истребители советского типа МиГ-29. Против предоставления самолетов США не возражают. Об этом сообщил репортер журнала Foreign Policy Джек Детч со ссылкой на высокопоставленного чиновника Минобороны США.

«США «не возражают» против предоставления Украине истребителей с неподвижным крылом, таких как реактивные самолеты МиГ-29 советской эпохи», — написал он в Twitter.

В Словакии на вооружении находятся 12 истребителей МиГ-29. Их рассчитывают заменить на американские истребители четвертого поколения F-16.