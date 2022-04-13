Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов сегодня принял в Баку посла Германия Вольфганга Манига в связи с 30-летием установления дипотношений между странами, говорится в сообщении МИД Азербайджана.

X.Халафов отметил важность продолжения политического диалога между странами. При этом он подчеркнул важную роль нашей страны в энергетической безопасности Европы.

Посол Вольфганг Маниг, высказав поздравления по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между странами, отметил, что Азербайджан является важным экономическим партнером Германии на Южном Кавказе.