Жена украинского политика Виктора Медведчука Оксана Марченко обратилась к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой оказать помощь в освобождении ее мужа.

«Вы обладаете огромным авторитетом. Вас уважают и к Вам прислушиваются. Прошу Вас, уважаемый господин президент, использовать Ваше влияние для спасения и освобождения моего мужа, Виктора Медведчука», — сказала она в видеообращении к Эрдогану.

