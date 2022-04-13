Жена украинского политика Виктора Медведчука Оксана Марченко обратилась к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой оказать помощь в освобождении ее мужа.
«Вы обладаете огромным авторитетом. Вас уважают и к Вам прислушиваются. Прошу Вас, уважаемый господин президент, использовать Ваше влияние для спасения и освобождения моего мужа, Виктора Медведчука», — сказала она в видеообращении к Эрдогану.
Говорить о том, что ее муж 12 апреля был незаконно задержан при том что он с 24 четвертого февраля , находясь под домашним арестом, скрылся в неизвестном направлении и 12 апреля был задержан — верх лицемерия.