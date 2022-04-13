В Сабаильском районе сотрудники Дорожной полиции провели профилактическую акцию с водителями мопедов, которые занимались курьерской доставкой.

Об этом говорится в заявлении главного инспектора Управления Государственной дорожной полиции (ГДП) города Баку майора полиции Араза Аскерли.

Он добавил, что МВД внесло предложения по государственной регистрации мопедов (с объемом двигателя до 50 кубических метров), а также по обеспечению их водителей водительскими удостоверениями.

«Предложения были одобрены правительством», — сказал А.Аскерли.