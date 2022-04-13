В результате очередного обстрела города Барвенково в Харьковской области погибли три человека, включая 16-летнюю девушку. Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Российские военные обстреляли населенный пункт 12 апреля около 16 часов.

«В результате погибли три человека, среди них — 16-летняя девушка. 20-летний парень получил телесные повреждения. Ряд жилых домов повреждены и разрушены», — говорится в сообщении.

Также сообщалось, что РФ ударила по воинской части на Житомирщине. В результате атаки баллистическими ракетами никто из военнослужащих и гражданских не пострадал.