Более 7 миллиардов долларов активов, принадлежащих российскому бизнесмену Роману Абрамовичу, были заморожены властями налоговой гавани острова Джерси, сообщает Bloomberg.

Королевский суд Джерси вынес постановление о замораживании активов, в то же время полиция выдала ордер на обыск в помещениях, «предположительно связанных» с Абрамовичем.

Джерси — самый крупный среди Нормандских островов, самоуправляемое владение британской короны. Является популярной среди инвесторов со всего мира налоговой гаванью.