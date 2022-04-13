Наводнения и оползни унесли жизни по меньшей мере 259 человек в южноафриканском городе Дурбан и прилегающей провинции Квазулу-Натал. Об этом сообщает France24.

Прогнозы метеорологов, которые ожидали снижения количества осадков, не сбылись. Стихийное бедствие обрушилось на Дурбан, нанеся ущерб его населению и инфраструктуре города. Кроме того, пострадали находящиеся недалеко от города сельские угодья.

Помимо прочего, в провинции Квазулу-Натал остановлено движение поездов. В Дурбане были затоплены станции метрополитена и дорожные магистрали. наводнением разрушены многие дома и мосты.