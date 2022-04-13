Согласно плану боевой подготовки на 2022 год, в азербайджанской армии проводятся состязания на звание «Лучший снайпер». Как сообщили Minval в Министерстве обороны, в ходе состязаний, состоящих из 6 этапов, военнослужащие демонстрируют свои способности в эпизодах «Снайпер в обороне», «Снайпер в атаке» и при выполнении других огневых задач.

Основной целью проведения состязаний является проверка уровня подготовки военнослужащих и определение лучшего снайпера в азербайджанской армии.

Состязания продлятся до 15 апреля.