Большинство россиян (85%) запасают продукты, в 1992 году показатели были равны 71%. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты исследования ВЦИОМ.

13% участников опроса отметили, что не делают запасов (1992 г. — 19%). При этом граждане признались, что чаще всего делают запасы продуктов из-за увеличения цен на них.

Более 50% граждан имеют столько же запасов, сколько и в 2021 году (61%; 1992 г. — 23%).

По данным ВЦИОМ, показатели отличаются в регионах России. Так, в селах практически все делают запасы, опасаясь роста цен (55%), в Москве и Санкт-Петербурге на этот показатель ориентируется каждый третий житель (35%).

Согласно информации Росстата, в марте 2022 года продукты питания в России выросли в цене на 7,1%, с начала года — на 10,5%.