Все ожидания Никола Пашиняна и армянских политиков относительно того, что после 44-дневной войны на Азербайджан будет оказано сильное международное дипломатическое давление, либо вмешается Россия, либо произойдет столкновение Баку с Тегераном, рассыпались. Об этом в беседе с Minval.az сказал депутат Милли Меджлиса, политолог Расим Мусабеков.

Пашинян, по словам Мусабекова, понял, что в нынешней ситуации, когда главный патрон армян — Россия изолирована, а Франция и США не обладают в регионе никакими реальными ресурсами, чтобы оказать Армении военную помощь, единственная страна, располагающая военными возможностями в этой зоне, является союзная с Азербайджаном Турция. В условиях, когда между Ереваном и Баку сохраняются конфликтные вопросы и плюс неурегулированная граница, любое боестолкновение может трансформироваться в военные действия, при которых Армения в очередной раз будет разгромлена, и это может быть сопряжено с ее территориальными потерями.

«И я думаю, что в этом смысле опасения Пашиняна исходят из понимания того, что затягивание процесса мирного соглашения с Азербайджаном и неурегулированность границы чреваты серьезными последствиями. Напомню, что Армения продолжает удерживать семь деревень Газахского района и село Кярки Нахчыванской автономной республики. И по сути, это повод для того, чтобы Азербайджан с использованием своих вооруженных сил приступил к освобождению удерживаемых Арменией азербайджанских территорий», — отметил политолог.

По-прежнему находящиеся в Карабахе вооруженные формирования Армении, в случае их невывода с азербайджанской территории и отсутствия мирного договора, тоже могут послужить основанием того, что Азербайджан может задействовать свои вооруженные силы.

Поэтому Пашинян, по словам Мусабекова, и говорит о том, что незаключение мирного договора увеличивает риски для Армении. И об этих рисках, очевидно, начинают говорить проармянские силы во Франции, США и других странах. Говорят о том, что не стоит рассчитывать на то, что кто-то засучив рукава, будет вместе с Арменией воевать против Азербайджана и Турции.

«Пусть умнеют и идут на подписание мирного договора, пока предложения Азербайджана в силе», — подчеркнул политолог.

«Ну и еще один очень важный момент – после 44-дневной войны армянские вооруженные силы по существу разгромлены. А Армения рассчитывала на то, что ее будет перевооружать именно Россия. Но Россия потеряла столько вооружений и техники в войне с Украиной, что сейчас перебрасывает туда даже ту военную технику, что дислоцирована в Армении еще с начала 44-дневной войны. И поэтому рассчитывать не то, что на бесплатное, но и на платное вооружение армянской армии не приходится. В нынешней ситуации Армении просто нечего противопоставить военной мощи Азербайджана, которую мы существенно увеличили», — резюмировал наш собеседник.

В. Мансуров.