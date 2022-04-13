Российский музыкальный продюсер Константин Меладзе принял решение ликвидировать ООО «Группа «ВИА Гра»». Об этом пишет агентство «Москва» со ссылкой на соответствующие документы.

«Требования кредиторов могут быть заявлены в течение двух месяцев с момента опубликования настоящего сообщения», — говорится в документах.

О наличии долговых обязательств у компании не сообщается, уставной капитал составляет 10 тысяч рублей. Согласно базе данных СПАРК, ООО владеет брендами «ВИА Гра» и «Группа ВИА Гра». Единственным владельцем компании является гражданин Украины Константин Шотович Меладзе.

Женская поп-группа «ВИА Гра» была основана в 2000 году в Киеве. Она 20 раз менял состав. В 2012 году Меладзе объявил о роспуске «ВИА Гры», однако коллектив в разном составе продолжил выступления.