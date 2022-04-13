Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своей речи на правительственном совещании, посвящённом итогам первого квартала 2022 года, затронул множество тем. Глава государства коснулся и «кредитной стратегии» Азербайджана, и продовольственной безопасности, и восстановительных работ на освобождённых землях. Но, по вполне понятным причинам, в фокусе внимания азербайджанской, да и не только азербайджанской, аудитории оказался, если угодно, «карабахский блок».

Прежде всего, президент Азербайджана очертил контуры «дипломатического переворота». Напомнив о нулевых результатах деятельности Минской группы ОБСЕ за 28 лет, глава государства подчеркнул: «Мы сами урегулировали этот конфликт. До Второй Карабахской войны Минская группа действовала 28 лет, за эти годы страны-сопредседатели совершили, наверное, сотни визитов в Азербайджан и Армению. И результат налицо – ноль <…> Азербайджан сам разрешил этот конфликт. Разрешил военно-политическим путем. Хотя мандат, выданный Минской группе для урегулирования конфликта фактически де-юре остается в силе, де-факто он может считаться уже недействительным». Как отметил президент, ОБСЕ, выдавшая мандат Минской группе, сегодня приняла новые реалии. Точно так же новые реалии признает и Европейский союз, где самое красноречивое доказательство — итоговое заявление президента ЕС Шарля Мишеля после трехсторонней встречи 6 апреля.

Добавим от себя: как следует из слов президента, за прошедший год в постконфликтном урегулировании тоже произошли важные сдвиги. Здесь заявил о себе Евросоюз. Российской «посреднической монополии» уже не существует. Более того, глава государства

Наконец, президент Азербайджана озвучил и весьма недвусмысленное предупреждение: «Считаю, что для установления мира в регионе необходимо положить конец вооружению Армении. У самой Армении нет денег на приобретение оружия и никогда не было. Во время Второй Карабахской войны мы уничтожили военную технику Армении стоимостью где-то 4-5 миллиардов долларов. Часть этой техники была захвачена как трофей, мы используем ее. А часть демонстрируется в Парке военных трофеев. Спрашивается: откуда у бедной страны столько денег? Откуда эти кредиты? Были ли возвращены впоследствии эти кредиты? А может, списаны? Абсолютно уверен, что если бы эти кредиты не были предоставлены, то необходимости во Второй Карабахской войне не оставалось бы. Армения сама покорно согласилась бы, так же, как подписала акт о капитуляции, приняла все наши условия, и после войны, как говорится, демонстрирует совершенно иную позицию. Поэтому если вновь будут выделяться деньги на вооружение Армении, то мы расценим это как недружественный шаг и будем действовать сообразно этому».

А вот тут поподробнее. В азербайджанском Парке военных трофеев, за вычетом нескольких армянских «самоделок», нет ни одного образца военной техники не российского производства. Целевые кредиты на покупку оружия выделяла Армении Российская Федерация. Правда, реальные суммы, да еще по ценам мирового рынка, ни РФ, ни Ереван предпочитали не засвечивать — говорили о куда более скромных суммах около 200 миллионов долларов. Но многое, в том числе и ОТРК «Искандер», из которых стреляли уже в конце войны по Азербайджану, выделялись «сверх кредита». Регулярно в прессу просачивались сведения об оружейных «подарках» на сотни миллионов. Наконец, накануне и во время 44-дневной войны из РФ в Армению летели транспортные самолёты с оружием, которое предписывалось считать гуманитарную помощь или стройматериалами.

Конечно, сегодня, после войны, можно, сделав над собой усилие, рассуждать на тему, что, мол, «надо оставить это в прошлом, война закончилась, время смотреть вперёд» и т.д. Но буквально несколько дней назад на встрече со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет помогать Армении в укреплении ее обороноспособности. Ранее посол РФ в Армении Копыркин также озвучивал обещания, что, дескать, его страна поможет Армении восстановить армию. И хотя сегодня представители Еревана явно пытаются «задружиться» не только с Москвой, очевидно, что до военно-технической конкретики дело дошло только на российском треке.

И на этом фоне президент Азербайджана озвучивает предупреждение: наша страна расценит попытки вооружения Армении как недружественный шаг.

И вот с учетом новых реалий в регионе уже не получится вести себя по принципу «пошумят и успокоятся, и вообще, куда они денутся».

Нурани, обозреватель Minval.az