Индекс потребительских цен в Великобритании в марте составил 7% в годовом выражении — это максимум с 1982 года. Об этом сообщает статистическое управление королевства.

В феврале годовая инфляция в Британии составляла 6,2%. Аналитики отметили, что наибольший вклад в рост инфляции внесли подорожавшие расходы на жилищно-коммунальные услуги.

На цены на ЖКУ повлиял рост стоимости энергоносителей, который идет безостановочно с осени прошлого года. В последние месяцы он стал напрямую сказываться не только на ценах за коммуналку, но и на расходах на транспорт — в Британии стремительно дорожает бензин.

Кроме того, в пятерке наиболее подорожавших для британцев категорий: продукты питания, одежда и обувь, а также культурно-досуговые мероприятия.