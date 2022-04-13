Турция с начала российско-украинской войны отправила в Украину 67 фур с гуманитарной помощью и одну полевую кухню.

Об этом сообщает Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD), передает «Анадолу».

Непосредственно по линии AFAD в Украину с 27 февраля отправлены 21 грузовик с гуманитарной помощью и полевая кухня.

По линии Министерства здравоохранения Турции, а также ряда муниципалитетов, Общества Красного полумесяца Турции, предпринимателей и неправительственных организаций — еще 46 грузовиков.