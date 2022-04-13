В осажденном Мариуполе морская пехота совершила прорыв и объединилась с полком «Азов». Таким образом, удалось укрепить район обороны.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

«В Мариуполе подразделения 36 бригады морской пехоты в результате сложного и очень рискованного маневра прорвались на соединение с полком «Азов», который профессионально обеспечил это мероприятие», — отметил он.

По его словам, в результате «Азов» получил существенное подкрепление, бригада морской пехоты избежала разгрома, а объединенные защитники Мариуполя серьезно укрепили свой район обороны.

«В общем, система обороны города приросла и укрепилась. Вот что бывает, когда офицеры не теряют голову, а твердо сохраняют управление войсками. Давайте и мы не терять. Армия знает, что делает», — добавил Арестович.