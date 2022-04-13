Международное сообщество открытым текстом говорит об опасности быть единственной страной в мире, которая не признает территориальную целостность союзника Турции — Азербайджана.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая с трибуны парламента, передает Minval.az со ссылкой на армянские СМИ.

По его словам, международные партнеры говорят, что такая позиция Еревана является большой угрозой не только для Карабаха, но и для самой Армении.

«Сегодня международное сообщество нам говорит: опустите немного вашу планку в вопросе Карабаха и вы будете иметь большую международную консолидацию вокруг Армении, в противном случае просим на нас не возлагать надежды, и не по той причине, что мы не хотим вам помочь, а потому, что мы не можем вам помочь», — пожаловался он.