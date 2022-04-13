Премьер Армении заявил, что Ереван и Баку должны заключить соглашение о мире в кратчайшие сроки.

«Если мы не пойдём на этот шаг, то будет новая война, и международное сообщество нам не поможет. Я не готов повторять ошибок 2020 года».

«На трехсторонней встрече в Брюсселе я согласился, что МИД Армении и Азербайджана должны начать подготовку к соглашению о мире. Сроки и формат должны быть уточнены и обсуждены. Но подписание соглашения как можно скорее входит в наши планы», — сказал Пашинян, выступая в парламенте в среду.

По его словам, существуют риски как по части подписания соглашения о мире, так и комиссии по делимитации и безопасности границ.

«Мы должны уточнить официальную позицию Баку и Еревана по вопросу делимитации, использовать имеющие де-юре значение факты, получить легитимность в международном сообществе и достичь согласия относительно границ. До 30 апреля мы должны уточнить состав комиссии», — отметил премьер Армении.