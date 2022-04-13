Газопровод в Карабахе, где проживают армяне, оказался в аварийном состоянии, и там определенное время не было газа. Они подняли скандал на весь мир, мол, якобы Азербайджан устраивает здесь гуманитарную катастрофу.

Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев 12 апреля на совещании, посвященном итогам первого квартала этого года.

«Они лишали Нахчыван газоснабжения на протяжении 15 лет и оставляли его в таком положении. Причем в Нахчыване зима суровее. Мороз достигает где-то минус 30 градусов. Жители Нахчывана жили без газа с 1990 по 2005 годы. Кто их лишал газа? Армяне и армянское руководство, армянское государство. Возвысил ли свой голос хоть один человек, организация, страна? Нет! Они были равнодушны. Но когда в Ханкенди неделю не было газа, откуда нам только ни звонили — от Америки до Европы.

Так почему Нахчыван не считался гуманитарной катастрофой, когда он был лишен газа в течение 15 лет? Вот в чем вопрос. Есть ли ответ на этот вопрос? Да! Двойные стандарты и дискриминация», — сказал глава государства.

Он выразил надежду на то, что жест Баку будет оценен армянским населением, где поймут, что они — граждане Азербайджана, и должны жить под азербайджанским флагом:

«Сейчас мы восстановили газ, и армяне должны это оценить. Мы просто показали наши добрые намерения. Если бы мы не хотели, мы бы не восстанавливали его. Кто может сказать нам что-то? Разве мы были обязаны восстановить газоснабжение? Нет! Мы восстановили, надеемся, что они тоже поймут, что они граждане Азербайджана, и должны и будут жить под азербайджанским флагом. Чем раньше они это поймут, тем лучше для них. Поэтому мы это сделали, мы проявили гуманизм».