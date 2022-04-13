Власти Республики Корея планируют направить в апреле на Украину в качестве помощи нелетальные предметы военного назначения, такие как каски и бронежилеты, на сумму $1,6 млн. Об этом сообщило в среду агентство Yonhap со ссылкой на источник.

Согласно его информации, Сеул намерен направить бронежилеты, каски, сухие пайки и медицинские изделия. Поставки планируют осуществлять гражданскими авиарейсами в Европу со следующей недели. По словам источника, стороны в настоящее время обсуждают детали. В марте Южная Корея передала Украине аналогичный груз на сумму 1 млрд вон ($820 тыс.).

Киев неоднократно обращался к Сеулу с просьбой поставить летальное оружие, но там указывали, что это является затруднительным.