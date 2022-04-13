Всемирный банк готовит пакет помощи для Украины на 1,5 млрд долларов, сообщил во вторник, 12 апреля, глава ВБ Дэвид Малпасс, пишет Reuters.

Он отметил, что это стало возможно после того, как накануне была одобрена помощь Международной ассоциации развития в размере 1 млрд долларов, а также выплата 100 млн долларов соседней Молдове.

Малпасс уточнил, что данный транш поможет Украине предоставлять критически важные услуги, в том числе обеспечить выплаты медикам, пенсионерам и в рамках социальных программ.