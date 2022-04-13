Российская армия вечером во вторник, 12 апреля, запустила две ракеты по городу Миргород Полтавской области. Последствия уточняются. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Лунин.

«Снова под вражеским ударом — инфраструктура Миргорода. Два «прилета». Пострадавшие и последствия уточняем», — информировал он.

Отметим, это третья атака врага на Миргород. Так, 2 апреля в результате обстрела были повреждены взлетная полоса, инфраструктура аэродрома и произошло возгорание склада горюче-смазочных материалов.

Спустя неделю россияне снова обстреляли населенный пункт. Под удар попала инфраструктура. Два человека пострадали.