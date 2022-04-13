Бразильский футбольный клуб «Деспортива Ферровиария» отправил Рафаэля Сориано с поста главного тренера после того, как он ударил по лицу женщину-арбитра Марсиеллу Нетто во время матча первенства штата Эспириту-Санту c командой «Нова-Венесия». Об этом сообщает El Universo.

Клуб «Деспортива Ферровария» потерпел поражение в матче со счётом 1:3. Нетто работала на игре судьёй на линии.

Инцидент произошёл по окончании первого тайма. Игроки «Деспортива Ферровария» собирались подать угловой, но главный арбитр дал свисток на перерыв. Сориано вместе с несколькими футболистами выбежал на поле, чтобы выразить несогласие с решением судьи. В ходе перепалки он боднул Нетто головой в нос.

