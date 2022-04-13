Летчики из Украины начали инициативу Buy me a fighter jet («Купи мне боевой самолет»), в рамках которой просят богатых жителей планеты помочь средствами для покупки боевых самолетов для Вооруженных сил Украины. Свою позицию инициаторы выразили в ролике, опубликованном 12 апреля в YouTube.

«С самого начала войны мы умоляли НАТО закрыть наше небо или предоставьте нам истребители. Но правительства мира боятся эскалации и распространения конфликта за пределы Украины. Мы просим тебя, филантроп, использовать свои финансовые, организационные и политические возможности, чтобы купить и передать нам боевой самолет», – сказано в обращении.

Съемка ролика велась на фоне обстрелянной боевой авиации ВСУ.

