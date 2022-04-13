Замена оставшейся части срока заключения актёра Михаила Ефремова более мягким наказанием невозможна, сказал в беседе с «Комсомольской правдой» защищавший его адвокат Эльман Пашаев.

«По закону всё возможно. Для других лиц возможно. Для Ефремова — нет. <…> Через семь-десять дней после ДТП [совершённого Ефремовым] мне сказали: он получит восемь лет. <…> Меня предупреждали — не лезь», — сказал он.

Пашаев отметил, что если бы по аналогичному делу судили не Ефремова, то другой получил бы по закону «максимум два года» по статье 264 ч. 4 УК РФ и отправился бы в колонию-поселение, а не колонию общего режима. По словам адвоката, такая мера пресечения связана с осуждением не простого гражданина, а артиста вместе с его хамским поведением. Он уверен, что Верховный суд не будет пересматривать дело Ефремова. Пашаев считает, что в изменении ситуации не поможет даже поддержка всех деятелей культуры.